Мэр Нижнего Тагила пообещал, что после внедрения интеллектуальной транспортной системы маршрутки начнут ходить по расписанию 

На сегодняшней пресс-конференции мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев признался, что к нему поступает много жалоб на работу общественного транспорта в городе. Градоначальник пообещал, что в скором будущем благодаря внедрению на дорогах интеллектуальной транспортной системы (ИТС) маршрутки и автобусы будут соблюдать расписание.

«Сегодня мэрия может влиять только на трамвайное депо, которое является муниципальным. Три другие транспортные компании в городе частные. Это было сделано всё до нас, муниципальный транспорт, маршрутки и автобусы, был ликвидирован. Но тем не менее мы встречаемся с перевозчиками довольно часто, пытаемся решить эту проблему», — рассказал Владислав Пинаев.

Он также добавил, что обкладывать штрафами частные транспортные компании и давить на них смысла нет. Расторгать контракты из-за их плохого исполнения тоже нельзя — работать будет некому.

«Сейчас мы настраиваем интеллектуальную систему, которую делаем в рамках нацпроекта. Скоро у нас будут все данные по автобусам, диспетчер будет видеть посекундно, когда автобус уехал, где он находится, остановился ли он на остановке», — добавил мэр.

Проект по развитию цифровой инфраструктуры дорожной сети стартовал в Нижнем Тагиле в 2020 году. Компания «УГМК-Телеком» должна смонтировать и запустить автоматизированный комплекс управления дорожным движением в Нижнетагильской городской агломерации. Проект рассчитан на пять лет, всего на него планируется выделить 400 млн рублей из федерального бюджета.

ИТС автоматически будет фиксировать нарушения ПДД, управлять светофорами, мониторить условия движения в реальном времени, а также информировать участников движения о дорожных условиях, графиках движения общественного транспорта, наличии свободных мест на парковках. В рамках ИТС в Нижнем Тагиле ранее установили светофоры с дополнительной информационной секцией для водителей, напоминающей им про пешеходов. В октябре в городе появились электронные табло, показывающие расписание движения транспорта.