На памятнике Ленину в центре Екатеринбурга появились оскорбительные надписи про Москву и Путина

На постаменте памятника Ленину на площади 1905 года, в самом центре города, появились оскорбительные надписи про Москву и Путина, пишет Znak.com.

Вероятно, граффити были нанесены на гранитные плиты сегодня ночью, утром их уже начали отмывать рабочие. Надписи появились на фоне многодневных стихийных акций протеста против застройки территории в сквере у Театра драмы. Они начались 13 мая после того, как вокруг территории будущей стройплощадки появился забор. В результате были задержаны десятки человек, по некоторым из них суд принял решение об административном аресте.

В конце прошлой недели на форуме ОНФ в Сочи президент РФ Владимир Путин прокомментировал происходящее в уральской столице.

«Есть простой способ — провести опрос, и меньшинство должно подчиниться большинству. В этом состоит принцип демократии. Но нужно учесть и мнение этого меньшинства», — сказал Путин.

Сразу после этого власти города объявили, что готовы проводить опрос, но в какой форме, пока непонятно. Однако защитники сквера требуют проведения не опроса, а референдума. Ожидается, что вопрос с опросом решится на этой неделе, решение примет городская дума. Кроме того, сегодня губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев должен представить альтернативные площадки строительства храма.