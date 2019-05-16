Мэрия Екатеринбурга согласилась провести независимый опрос о строительстве храма в сквере

Администрация Екатеринбурга на фоне протестов горожан намерена провести опрос по строительству храма на Октябрьской площади, сообщила «Интерфаксу» заместитель главы города Екатерина Куземка.

«Будем опрос проводить. Знаю, что областные власти планируют провести с фондом "Социум" свой опрос. Но ни один из них не будет воспринят протестующей общественностью как легитимный. Многие общественные организации обращаются, готовы выступить инициаторами массового независимого опроса. Это очень хорошая инициатива, мы не против неё», — отметила Куземка.

Она также подчеркнула, что ранее неоднократно проводились опросы насчёт места строительства храма.

«Результаты показывают, что большая часть жителей относится к этому равнодушно, небольшая часть протестовала против храма, достаточно серьёзная часть поддерживала», — добавила замглавы горадминистрации.

Интересно, что мэрия Екатеринбурга собралась проводить опрос в Ленинском районе города — несмотря на то, что сквер территориально относится к Верх-Исетскому.

Ранее «Анонимный телеграм-канал Дмитрия Колезева» публиковал итоги опроса мнения горожан «Социумом».

Решение о проведении опроса было принято после того, как президент РФ Владимир Путин на медиа-форуме ОНФ, отвечая на просьбу одного из участников прокомментировать ситуацию со строительством храма в Екатеринбурге, заявил, что храм должен объединять людей, а не разъединять.

«Есть простой способ — провести опрос. И меньшинство должно подчиниться большинству. В этом и состоит принцип демократии. Но при этом, безусловно, нужно учесть мнение и интересы этого меньшинства», — заявил Путин.

Между тем, как сообщил директор Фонда Святой Екатерины Александр Андреев, работы на площадке, где планируется возведение храма, продолжаются.

«На данный момент у нас не было команды что-то приостанавливать», — отметил он.

С 13 мая в Екатеринбурге проходят несанкционированные массовые протесты против строительства собора Святой Екатерины на Октябрьской площади в центре Екатеринбурга, где в настоящее время находится сквер. За три дня проведения акций десятки человек задержаны, в отношении 98 человек составлено 102 протокола, 21 человек арестован на срок от двух до десяти суток.