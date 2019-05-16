Путин предложил провести опрос жителей района в Екатеринбурге о строительстве храма

Президент России Владимир Путин предложил провести опрос жителей района, где планируют построить храм на месте сквера, пишет «Интерфакс».

Он отметил, что о проблеме узнал только вчера. Президент считает, что власти должны учитывать интересы тех горожан, которые недовольны застройкой сквера.

«Если речь о жителях этого района, их мнение нужно учесть. Храм должен объединять, а не разъединять. Надо провести опрос, и пусть победит мнение большинства. А если построят храм, пусть застройщики сделают сквер в другом месте», — сказал Путин.

Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что в Кремле одобряют действия силовиков при разгоне акции протеста против строительства храма, так как там «речь идёт о провокациях».

Напомним, в сквере у Театра драмы собираются построить храм Святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд Святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а в ночь с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в его защиту, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются, только когда людей выдавливает с площадки ОМОН. Накануне во время третьего дня протеста было задержано, по последним данным, 70 человек, в том числе трое детей. На данный момент суд назначил от 2 до 10 суток административного ареста уже 21 задержанному во второй день акции.