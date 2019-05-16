Песков назвал силовой сценарий разгона протеста в Екатеринбурге оправданным

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал разгон ОМОНом акции протеста против строительства храма на месте сквера, заявив, что «силовой сценарий» при разгоне митингов «всегда оправдан, когда речь идёт о провокациях», пишет «Дождь».

«Сценарий всегда оправдан, когда речь идёт о провокациях. В Екатеринбурге не обошлось без тех, кто провоцирует ситуацию. Это, естественно, вызывает соответствующие действия силовых ведомств», — сказал Песков.

Стоит напомнить, что накануне вечером многие очевидцы сообщали о провокациях со стороны силовиков. E1.ru приводил схему задержания протестующих ОМОНом: происходит взрыв петарды (с чьей стороны — не уточняется), полиция расступается, выбегают 5-6 человек из ОМОНа в попытке схватить кого-то из толпы, затем уносят задержанного за живую ограду. По данным источника E1.ru, в сравнении с предыдущими днями протеста сегодня тактика силовиков изменилась: предполагается, что петарды взрывает сам ОМОН, делают они это за забором, а потом выбегают и хватают людей из толпы. Очевидцы также сообщают, что в толпе ходят люди в штатском и взрывают петарды, чтобы дать ОМОНу повод задерживать людей.

Песков добавил, что «связывался с компанией — застройщиком сквера», и подчеркнул, что информация о «плане большой застройки» не соответствует действительности.

«Речь идёт о работах по благоустройству этого садика, парковой зоны», — сказал Песков.

Накануне в Екатеринбурге ОМОН разогнал очередную стихийную акцию протеста против строительства храма. Были задержаны более 60 человек, более 20 были арестованы.