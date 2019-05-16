В Екатеринбурге за участие в акции протеста в сквере у драмтеатра арестован 21 человек

Уже 21 участник стихийных акций протеста в защиту сквера у Театра драмы в Екатеринбурге получил административные аресты от двух до десяти суток, со ссылкой на собственный источник пишет «Интерфакс». Всего Верх-Исетский суд города, который рассматривает материалы по задержанным, получил материалы на 24 задержанных, два дела отложены, по одному прекращено производство.

На вечер 15 мая, по данным Znak.com, суд успел рассмотреть 17 административных дел по задержанным в сквере: они были признаны виновными по части 2 статьи 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство, сопряжённое с неповиновением законному требованию представителя власти либо иного лица, исполняющего обязанности по охране общественного порядка или пресекающего нарушение общественного порядка»). Всего по итогам второго для протеста было составлено 29 протоколов об административных правонарушениях, 26 человек задержаны.

Напомним, накануне во время третьего дня протеста было задержано, по разным данным, от 33 до 68 человек. Часть задержанных полиция отпускала без составления протокола, но большинство задержанных были отвезены в разные отделения полиции. Как сообщал в телеграм-канале правозащитник Никита Томилов, в отношении задержанных в третий день составляли административные протоколы по части 5 статьи 20.2 КоАП («Нарушение участником публичного мероприятия установленного порядка проведения собрания»).

В сквере у Театра драмы собираются построить храм Святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд Святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а в ночь с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в его защиту, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются, только когда людей выдавливает с площадки ОМОН.