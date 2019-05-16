Диакон Андрей Кураев анонсировал постройку в сквере у Театра драмы ещё трёх многоэтажных зданий

Выступающий в качестве своеобразной церковной «оппозиции» диакон Андрей Кураев выложил в сеть проектную документацию храма в Екатеринбурге, пишет TJournal.

Согласно документам застройки, вместе с храмом в центре сквера планируется строительство многофункционального жилого комплекса с подземной парковкой, состоящего из трёх зданий — 30-, 8- и 10-этажного, включающего фитнес-центр с прочими помещениями коммерческого назначения.

«Понятно, что екатеринбургский скандал наносит немалый ущерб Церкви. Я про Церковь с большой буквы — Ту, Которая печалится о каждой потерянной для Неё душе. Дело в том, что скверо-храм — это бизнес-проект. Нет, не прямо епархии, но её кормильцев. Спонсоры проекта намерены под видом строительства храма получить большой кусок земли и построить там ещё несколько коммерческих помещений (пара домиков до 30 этажей). Поскольку же эти застройщики и ранее вкладывали деньги в епархиальные проекты, то епархия не смеет откреститься от них и их аппетитов и послушно и даже с охотой подмахивает их планам и их боевикам. То есть за прошлые и будущие спонсорские вливания от этих застройщиков епархия готова расплачиваться своим имиджем и имиджем Церкви Христовой», — рассказал Андрей Кураев.

Отмечается, что для строительства создана и специальная организация ООО «Храм Святой Екатерины» с уставным капиталом в размере 30 млн рублей, чьи телефоны совпадают с телефонами некой СК «Даймонд Билдинг», а её головная организация зарегистрирована на Виргинских островах.