Свердловские власти предложат для строительства храма в Екатеринбурге не менее четырёх новых мест

Свердловские власти опубликуют в понедельник, 20 мая, список новых возможных мест для строительства храма Святой Екатерины в Екатеринбурге. Об этом глава региона Евгений Куйвашев сообщил в Instagram. На своей странице в соцсети он написал большое обращение к уральцам.

«Уверен, что вы все хорошо понимаете, что эта инициатива — абсолютно благое дело. Дань памяти — нашей истории, предкам, традициям. Словом, то, что должно объединять всех нас. Однако сейчас в городе обозначились диаметрально противоположные мнения о месте строительства храма. Хотел бы прямо сказать вам, что и я лично, и власти области, города понимаем свою ответственность за достижение общего согласия по этому вопросу. Если ошибки допущены, в том числе и мной, то надо это признать и исправить ошибки. Добавлю, что при всей разнице позиций мнение всех без исключения жителей города и области одинаково ценно», — написал губернатор.

По словам Куйвашева, «вопрос не стоит так — храм или сквер». Екатеринбургу и его жителям, по мнению лидера Свердловской области, нужны оба объекта.

«Где быть храму, а где скверу — должны решить все вы, жители Екатеринбурга. Уже в понедельник и в СМИ, и на сайтах региональных и городских органов власти мы опубликуем для обсуждения перечень возможных мест для строительства храма. Помимо сквера на Октябрьской площади, это будет ещё не менее четырёх потенциальных площадок. Причём этот список не носит исчерпывающий характер. Предлагайте свои варианты — все их обязательно рассмотрим и вместе с вами обсудим. Потом проведём опрос жителей. И сообща примем окончательное решение. Сделаем это открыто», — добавил Куйвашев.

Ранее полпред президента в УрФО Николай Цуканов встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и гендиректором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Фёдоровым. Вместе они обсудили проведение социологического опроса о строительстве храма в екатеринбургском сквере. О необходимости проведения исследования 16 мая сообщил президент России Владимир Путин.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят акции, связанные с выбором места строительства собора. Всего с момента начала протестов были задержаны более 90 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы свыше 30 участников акций.