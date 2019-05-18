Цуканов и Куйвашев обсудили проведение опроса о судьбе сквера в Екатеринбурге с директором ВЦИОМ

Полпред президента в УрФО Николай Цуканов встретился с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым и гендиректором Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерием Фёдоровым. Об этом сообщили в аппарате полпредства. Вместе они обсудили проведение социологического опроса о строительстве храма в екатеринбургском сквере. Сам Фёдоров в интервью «Дождю» сказал, что к опросу уральцев относительно дальнейшей судьбы сквера нужно подходить максимально ответственно.

16 мая президент России Владимир Путин заявил о необходимости провести опрос горожан по вопросу строительства храма Святой Екатерины на Октябрьской площади. После этого ВЦИОМ выразил готовность в кратчайшие сроки провести опрос в Екатеринбурге. 17 мая глава центра прибыл в столицу Свердловской области.

В Екатеринбурге с 13 мая проходят акции, связанные с выбором места строительства собора. Всего с момента начала протестов были задержаны более 90 человек, из них судом на сроки от двух до 15 суток арестованы свыше 30 участников акций. По решению властей Екатеринбурга строительство объекта приостановлено до получения результатов опросов.

Мэр Александр Высокинский сегодня утром планировал встретиться с активистами протеста, но те отказались от разговора с главой Екатеринбурга. Одной из причин отказа от встречи стал страх получить обвинения в свой адрес в случае, если возникнут незаконные действия в сквере.