В субботу мэр Екатеринбурга встретится с 30 защитниками сквера

18 мая мэр Екатеринбурга Александр Высокинский встретится с группой протестующих из 30 человек. Список составляет екатеринбуржец Александр Иванов, который все последние дни провёл на акции протеста у Театра драмы. Накануне Александр Высокинский, придя на акцию протеста, предложил сформировать группу людей для переговоров. Как рассказал Е1.ru Александр, список формируется прямо сейчас.

«Я увидел в сквере Александра Высокинского и решил его послушать. Мэр предложил сформировать группу из пяти человек. Я сказал, что пять человек — это мало, потому что нас, защитников сквера, больше. Тогда он спросил: “А сколько нужно?” Мы стали говорить, что речь может идти о 10–15 представителях со стороны протестующих. Высокинский предложил выйти за периметр, потому что разговаривать в сквере становилось трудно, и продолжить разговор. Толпа буквально вынесла нас. У “белого дома” Высокинский предложил мне составить этот список — из 30 человек», — рассказал Александр Е1.ru.

Александр считает, что в список должны войти бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман и редакционный директор Сети городских порталов Ринат Низамов. Также он рассказал, что желание войти в тридцатку выразил радиоведущий Александр Цариков.

«Я не общественный деятель, не политик, а человек, который просто пришёл и не побоялся задать вопрос мэру. Сейчас я собираюсь поехать к Евгению Ройзману и лично его пригласить. Я думаю, что горожане меня поддержат. Мне хочется, чтобы люди сами приняли это решение», — добавил Александр.

Механизма, по которому будет проведён отбор среди всех желающих, у защитника сквера пока нет. По его словам, это должны быть те люди, которые всегда хотели прийти в сквер и отстаивали свою позицию. Он также уточнил, что хотел провести онлайн-голосование, но пока не знает, как это лучше сделать. С помощью социальных сетей с ним уже связались 15 человек.

Сегодня Александр Высокинский на пресс-конференции рассказал, как будет проходить опрос горожан о строительстве храма Святой Екатерины.

«Мы работаем с профессиональными социологами. Должна быть репрезентативная выборка. Мы работаем в строгом соответствии с уставом Екатеринбурга. Сядем, посмотрим. Понимаем, что опрос в первую очередь должен быть легитимным… Сейчас максимальные усилия надо направить на то, чтобы опрос и по процедуре, и по форме, и по репрезентативности выборки был максимально корректен. Мы смотрим законодательство. Кого будем опрашивать, решается. Это может быть и весь город, и жители окрестностей, — пояснил мэр. — Как я уже сказал, принципиальный момент — корректность и репрезентативность, сроки будем определять уже из этого. Можно за пару-тройку дней что-то сделать, но вряд ли это правильно», — заявил Высокинский.

Напомним, в Екатеринбурге продолжается противостояние в сквере у Театра драмы, где в скором времени должно начаться строительство храма Святой Екатерины. С ночи понедельника, 13 мая, периметр будущей стройки огорожен забором. Его охраняет полиция, сотрудники Росгвардии и ОМОНа. Тем же вечером жители Екатеринбурга вышли на массовую акцию с требованием сохранить сквер, что впоследствии привело к задержаниям.