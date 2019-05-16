На площади у Театра драмы появились Ройзман, Альшевских и Высокинский (ВИДЕО)

В сквере у Театра драмы в Екатеринбурге появились депутат Госдумы Андрей Альшевских, экс-мэр города Евгений Ройзман и действующий глава Екатеринбурга Александр Высокинский, пишут 66.ru, E1.ru и Znak.com.

Альшевских подчеркнул, что до проведения опроса надо остановить строительство и что место выбрано не совсем удачно. Решение по этому вопросу пока не принято.

«Все процедуры проведены, препятствий для начала строительства нет, но после этой ситуации областные и городские власти встретятся с инвесторами, и их задача — убедить их пока ничего не делать. Забор должны убрать, чтобы не раздражать общественность», — подчеркнул Альшевских.

Экс-глава Екатеринбурга Евгений Ройзман сразу после появления в сквере стал объектом внимания журналистов и горожан. Он отметил, что вина в происходящем лежит на плечах губернатора, который «рассчитался сквером за оказанные ему лично услуги».

«Губернатор за оказанные ему личные услуги рассчитался общественной территорией. Отсюда возник конфликт, потому что с жителями никто не договаривался, сквер хороший. Сегодня произошла удивительная ситуация, когда президент страны работал вместо губернатора. Я считаю, что самая грубая ошибка власти в этом случае в том, что чиновники не стали разговаривать с людьми», — сказал экс-мэр.

Также Ройзман отметил, что, несмотря на личные отношения с Алтушкиным и Козицыным, «сейчас не может попросить их перенести стройку». Он похвалил олигархов и ещё раз подчеркнул, что всех «столкнул лбами губернатор».

«У нас ситуация осложняется тем, что на той стороне екатеринбуржцы и на этой стороны екатеринбуржцы. Все люди должны это понять», — заключил Ройзман.

Появившемуся в сквере главе города Александру Высокинскому сразу стали скандировать «Позор!». Мэр пообещал, что котлованы в сквере рыть не будут, рубить деревья также не планируется. Он подчеркнул, что стройку уже остановили. Глава города также отметил, что опрос мнения проведут как на сайте, так и на улицах во всём городе. Опрос будут проводить независимые социологические организации.

Высокинский также ответил, почему он пришёл к людям только на четвёртый день.

«Мы сегодня изменили формат и поставили периметр безопасности, когда мы это делаем, мы готовы к диалогу. В первые дни оно не напоминало мероприятие. Сегодня сняты ограничения, всё в нормальном режиме, и сегодня я здесь», — заявил мэр.

В сквере у Театра драмы собираются построить храм Святой Екатерины. Строительство культового сооружения согласовано градостроительным советом, прошло через процедуру общественных обсуждений и должно быть завершено к 2023 году. Фонд Святой Екатерины 25 апреля получил разрешение на строительство, а в ночь с 12 на 13 мая в сквере установили забор. После этого в сквере ежедневно проходят акции протеста в его защиту, которые длятся до глубокой ночи и заканчиваются, только когда людей выдавливает с площадки ОМОН. Накануне, во время третьего дня протеста, было задержано, по последним данным, 70 человек, в том числе трое детей.