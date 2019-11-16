На Кубани прошли похороны Анастасии Ещенко, убитой профессором Соколовым

В станице Старовеличковской Краснодарского края прошли похороны 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, по обвинению в убийстве которой арестован доцент вуза Олег Соколов. Девушку хоронили в закрытом гробу.

Как пишет местное издание «Живая Кубань», поминальная служба прошла в Свято-Троицком храме станицы. Проститься с жертвой жестокого убийства пришли сотни людей. На всех улицах станицы местные жители выходили из своих домов, присоединяясь к колонне. Похоронили Анастасию на одном из местных кладбищ, там присутствовали только родственники и близкие семьи.

«Никто ничего не говорил, было много слёз», — рассказал собеседник «Интерфакса» в администрации Калининского района Краснодарского края.

Во время прощальной церемонии матери Анастасии Ещенко стало плохо, её увезли с кладбища в машине скорой помощи.

Напомним, 11 ноября суд арестовал на два месяца профессора Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его девушки — аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительным данным, убийство было совершено 7 ноября, спустя два дня Соколов распилил тело Ещенко на несколько частей, от которых решил избавиться. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выбросить в Мойку пакет с кистями женских рук, однако сам упал в воду. Мужчина в совершении преступления уже признался, заявил, что раскаивается. Объясняя причину совершения убийства, он сказал, что его девушка Анастасия Ещенко «бесилась», когда речь заходила о детях историка. Мужчина признался в суде, что очень любил свою аспирантку и даже собирался на ней жениться.

13 ноября стало известно, что Соколов убил девушку, пока та спала. Хотя во время суда об избрании меры пресечения Олег Соколов утверждал, что застрелил её в ходе ссоры, а защита заявляла, что он сделал это в состоянии аффекта.