На Красной площади и возле Госдумы задержали участников пикетов против властей Ингушетии

На Красной площади и у здания Госдумы задержали четырёх участников пикетов против коррупции в Ингушетии, сообщил «МБХ Медиа» юрист Калой Альхигов.

Активисты держали в руках плакаты с надписью «Народ Ингушетии против коррупции». По словам одной из задержанных, Фатимат Аушевой, полицейским показалось, что расстояние между пикетирующими было менее 50 метров, что нарушает правила одиночного пикета. Измерить расстояние правоохранители отказались. Двоих протестующих доставили в Тверской отдел полиции, остальных отвезли в отдел в Китай-городе.

Ранее, 14 апреля, в Ингушетии на два месяца арестовали лидеров протестов против передачи ингушских земель Чечне — старейшину Ахмеда Барахоева, председателя общественного движения «Опора Ингушетии» Бараха Чемурзиева и его заместителя Мусу Мальсагова. Они подозреваются в применении насилия к сотрудникам полиции во время митинга. Незадолго до этого в домах активистов прошли обыски.