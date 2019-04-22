На автобусной остановке в столице Шри-Ланки нашли почти 90 детонаторов

В столице Шри-Ланки Коломбо найдено 87 детонаторов, оставленных на автобусной остановке, со ссылкой на заявление пресс-службы полицейского управления страны пишет «Интерфакс».

Находка сделана в рамках мер, принятых после серии терактов, совершённых накануне.

Напомним, накануне, в католическое пасхальное воскресенье, на Шри-Ланке группа террористов-смертников совершила восемь взрывов, объектами атак стали дорогие отели в столице страны Коломбо и её окрестностях, а также церкви в городах Коломбо, Негомбо и Баттикалоа. По последним данным, в результате терактов погибли 290 человек, около 500 получили ранения. В числе прочих жертвами терактов стали трое из четверых детей датского миллиардера Андерса Хольха Повльсена, крупнейшего акционера онлайн-магазина Asos и владельца сети Bestseller.

Власти Шри-Ланки обвинили в совершении серии терактов группировку «Таухид джамаат».