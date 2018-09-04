Молодёжный театр готовится к первой премьере после закрытия из-за скандала

Труппа Муниципального молодёжного театра на Вагонке во главе с худруком Владимиром Вейде готовит новый спектакль для зрителей. Актёры театра, который более четырёх месяцев закрыт на ремонт, планируют отпраздновать 25-летний юбилей учреждения вместе со зрителями.

Напомним, Муниципальный молодёжный театр был закрыт на ремонт 21 апреля 2018 года из-за нарушений пожарной безопасности. Закрытие происходило на фоне конфликта внутри труппы, который разделил коллектив на два лагеря — худрука Владимира Вейде и режиссёра Татьяны Захаровой. После закрытия театра управление культуры отказалось продлевать трудовые договоры с большей частью труппы. В другой город уехала и Татьяна Захарова, поскольку «не нашла вариантов для творческой самореализации в Нижнем Тагиле». Сейчас труппа ММТ насчитывает восемь человек, все они ученики Владимира Вейде.

Как рассказала заведующая литературно-драматической частью театра Ольга Трушкова, всё лето артисты работали в загородных лагерях и на разных городских и областных мероприятиях. Актёры Молодёжного сыграли 35 спектаклей, которые посетили более 4000 детей.

В ближайшее время строители должны приступить к ремонту кровли. В театре уже прошла ревизия пожарной сигнализации. Сотрудники учреждения надеются, что к ноябрю все строительные работы завершатся и театр вновь будет открыт для зрителей.

Нынешний сезон станет для театра 25-м — юбилейным. В первые дни после открытия театра публике планируют представить премьеру Владимира Вейде «Афинские вечера» по пьесе Петра Гладилина. Пьеса рассказывает о юной пианистке Наташе, которая воспитывается в строгой семье и боится рассказать родителям о своей беременности. Эскиз спектакля был показан в конце ноября прошлого года в музее изобразительных искусств в рамках акции «Ночь искусств». Также в юбилейном сезоне планируется показ культового спектакля «Замок Эскориал», главную роль в котором играет Владимир Вейде. В конце осени зрителей театра на Вагонке ждёт театральный капустник.

17 октября в Нижнетагильском музее изобразительного искусства откроется выставка, посвящённая 25-летию Молодёжного. Посетителям музея покажут эскизы костюмов, фрагменты декораций знаковых спектаклей.

«Посетители выставки смогут прикоснуться к истории театра, который создавался в один из самых сложных периодов нашей страны, но смог пройти через все преграды и по сей день продолжает радовать тагильчан своими лучшими спектаклями. Сегодня у творческого коллектива театра много задумок. Артисты устраивают читки, обсуждения пьес. Но главным образом мы сосредоточены на открытии театра», — рассказала завлит ММТ Ольга Трушкова.

Ольга Трушкова рассказала и о судьбе полюбившегося молодым зрителям фестиваля студенческих спектаклей Gaudeamus. Показ лучших работ студентов-актёров состоится 1 декабря, но, скорее всего, не в стенах Молодёжного театра, а в одном из городских ДК.