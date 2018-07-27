Режиссёр Татьяна Захарова уволилась из Молодёжного театра и уезжает в другой город

Режиссёр Муниципального молодёжного театра Нижнего Тагила Татьяна Захарова забрала трудовую книжку накануне, 26 июля. Режиссёр написала заявление по собственному желанию до того, как срок действия трудового договора истечёт.

По словам Татьяны Захаровой, о том, что договор с ней продлеваться не будет, в театре заявили ещё весной. Начальник управления культуры мэрии Светлана Юрчишина отметила, что это связано с ремонтом театра — срочные договоры решили не продлевать на время вынужденного творческого простоя.

«Судьбу Татьяны Анатольевны мы обсуждали со Светланой Учайкиной (министром культуры Свердловской области. — Прим. ред.). Мы готовы предлагать услуги Татьяна Анатольевны другим театрам области», — объяснила Светлана Юрчишина журналисту агентства «Между строк».

«Впервые слышу об этом, никто мне работу не предлагал, — заявила Татьяна Захарова в телефонном разговоре. — Я ухожу по собственному желанию, но, по сути, меня поставили перед фактом, что договор продлеваться не будет. Вообще я хочу работать в родном городе, но у меня профессия единичная, а в городе, где всего два драматических театра, один из которых закрыт, найти работу нереально. Я нашла работу и скоро буду переезжать, а в Тагиле у меня остаётся ребёнок. Руководство Молодёжного театра просто вынуждает меня не видеться со своим ребёнком годами. Это ситуация ненормальная абсолютно».

Управление культуры, которое является учредителем театра на Вагонке, не продлило трудовой договор ещё с тремя артистами. 24 июля из театра ушла актриса Анна Каратаева, которую в марте 2018 года незаконно уволили, а в мае восстановили по суду. В группе театра во «ВКонтакте» накануне также появилась информация о том, что договор расторгнут с ещё двумя профессиональными артистами — Власом Корепановым и Юрием Пургиным.

«Всем было сказано, что контракт продлеваться не будет. Никто бы не ушёл, потому что все работали достойно, результаты работы были. Артисты не дождались официального расторжения договоров и ушли по собственному желанию, потому что надо искать работу, сезоны в театрах начинаются в сентябре», — заключила Татьяна Захарова.

42-летняя Татьяна Захарова — номинант премии «Браво». Работала в Нижнетагильском драматическом театре, где поставила спектакли «Сальто морале» и «Стеклянный зверинец», которые получили хорошие отзывы критиков и побеждали на фестивалях, но в постоянный репертуар театра не вошли. В 2016 году она перешла работать в Муниципальный молодёжный театр. За два года она поставила несколько успешных спектаклей: «С широко закрытыми глазами», «Стойкий оловянный солдатик», «Вдовий пароход». Была инициатором проведения межрегионального театрального фестиваля студенческих спектаклей GAUDEAMUS, на который приезжали студенческие театры из разных регионов России.

В 2017 году у Захаровой случился профессиональный конфликт с худруком театра Владимиром Вейде. Он потребовал проверить спектакль Захаровой «С широко закрытыми глазами» на наличие порнографии. Побывавшие на предпоказе чиновники и театральные критики из Екатеринбурга не увидели в постановке признаков разврата. Конфликты в театре продолжились и после этого. Апогеем стали закрытие театра на ремонт и роспуск части труппы.