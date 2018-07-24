Управление культуры расторгло трудовой договор с актрисой Молодёжного театра Анной Каратаевой

С актрисой Муниципального молодёжного театра Анной Каратаевой не продлили срочный трудовой договор. Срок действия контракта истёк 24 июля, сообщает ИА «Все новости».

Напомним, актриса Анна Каратаева, играющая главные роли в шести спектаклях режиссёра Татьяны Захаровой, была уволена из Молодёжного театра 22 марта 2018 года. Начальник управления культуры Светлана Юрчишина объяснила это решение тем, что Каратаева была принята в театр на время декретного отпуска артистки Анны Татариновой. После возвращения Татариновой ставки для Каратаевой не осталось.

Несмотря на это, 7 мая Дзержинский районный суд восстановил в должности уволенную артистку. Руководство театра также выплатило ей неполученную зарплату за время вынужденного отсутствия на работе.

«После того как я по суду восстановилась в театре, руководство Молодёжного никаких репрессий в отношении меня не применяло. Наоборот, мы работали по мере возможности — например, на выездных мероприятиях. Однако продлять со мной контракт сейчас не стали, причины тоже не озвучили. Пока я нахожусь в поисках работы», — цитирует ИА «Все новости» слова Анны Каратаевой.

У режиссёра Татьяны Захаровой контракт с Молодёжным театром истекает в августе. Ранее Захарова заявляла корреспонденту АН «Между строк» о том, что она и шесть артистов Муниципального молодёжного театра приняли решение уехать из Нижнего Тагила, поскольку работать в Молодёжном стало невозможно.

Сейчас театр на Вагонке официально закрыт на ремонт. Причиной для закрытия послужила проверка прокуратуры, которая выявила серьёзные нарушения противопожарной безопасности. Начальник управления культуры администрации города Светлана Юрчишина заявила АН «Между строк» о том, что на сегодняшний день составлены сметы ремонтных работ. Здание будет открыто в 2019 году, тогда же будет набрана труппа актёров.