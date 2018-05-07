Суд признал увольнение актрисы Молодёжного театра Анны Каратаевой незаконным

Сегодня Дзержинский районный суд восстановил в должности уволенную 22 марта актрису Молодёжного театра Анну Каратаеву. Информация появилась на официальном сайте суда.

Как рассказала АН «Между строк» юрист актрисы Анна Устинова, Каратаева может приступить к работе уже сегодня. Руководство театра не будет подавать апелляцию, а также выплатит неполученную зарплату за время вынужденного отсутствия на работе.

«Нам удалось убедить руководство театра в том, что увольнение было незаконным. Решение должно добровольно исполняться с момента вынесения судебного решения, - поясняет юрист Анна Устинова. – Анна Каратаева творческий человек, она очень страдала в отсутствии работы и решение суда её очень обрадовало. Она готова приступить к работе с новыми силами».

На судебном заседании по просьбе и.о. директора театра Елены Ураковой присутствовала прежний директор учреждения культуры Юлия Журавлёва.

«Поскольку я в курсе дела, Елена Викторовна попросила меня прийти на суд. Это не самое приятное времяпровождение, но да, я была на суде. Лишней актёрской ставки в театре так и нет, но по суду руководство должно восстановить Анна Каратаеву и предоставить ей рабочее место», - рассказала Юлия Журавлёва.

Напомним, актриса Анна Каратаева, играющая главные роли в шести спектаклях режиссёра Татьяны Захаровой, была уволена 22 марта 2018 года. Начальник управления культуры Светлана Юрчишина тогда пояснила, что Каратаева была принята в театр на время декретного отпуска артистки Анны Татариновой. После возвращения Татариновой ставки для Каратаевой не осталось.

Увольнение ведущей актрисы Молодёжного театра стало поводом для одиночного пикета журналиста портала TagilCity Камилы Мориак. 26 марта она вышла к зданию городской администрации с требованием к вице-мэру по соцполитике Валерию Сурову перестать «давить молодёжь и прикрывать Вейде». 9 апреля Мориак организовала митинг за отставку худрука ММТ Владимира Вейде в Комсомольском сквере. После череды громких скандалов театр на Вагонке был временно закрыт по предписанию прокуратуры Дзержинского района. В здании обнаружены серьёзные нарушения противопожарной безопасности. Сейчас театр закрыт для зрителей.