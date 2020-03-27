Минпросвещения перенесло сроки проведения ЕГЭ

Министерство просвещения России в связи с распространением коронавирусной инфекции приняло решение о переносе срока проведения Единого государственного экзамена (ЕГЭ), пишет РБК.

В пресс-службе Минпросвещения сообщили, что проведение ЕГЭ начнется с 8 июня, Основного государственного экзамена (ОГЭ) для для учащихся 9-х классов — с 9 июня.

О планах переноса ЕГЭ и ОГЭ 16 марта сообщала вице-премьер Татьяна Голикова. Она также добавила, что в России создана рабочая группа, в которую вошли представители Минпросвещения и Рособрнадзора. Их задача — принять единый порядок организации и сопровождения учебного процесса в дистанционной форме в регионах страны.

«Поскольку приближается заключительный этап Всероссийских олимпиад школьников, будет проработан вопрос об изменении формы и мест их проведения, с сохранением всех предусмотренных льгот победителям и призёрам олимпиад. Минпросвещения обеспечит информирование педагогов, обучающихся и их родителей», — добавила вице-премьер.

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