В России изменят расписание сдачи ЕГЭ из-за коронавируса

В России пересмотрят расписание проведения ЕГЭ, а досрочная сдача единого госэкзамена, которая должна была пройти в период с 20 марта по 13 апреля, будет перенесена на более позднее время из-за ситуации с коронавирусом. Об этом 16 марта сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы пока не определили этот срок, но в ближайшее время его определим. Хочу сказать, что это будет без ущерба для последующего поступления в высшие учебные заведения», — цитирует Голикову ТАСС.

Она также добавила, в России создана рабочая группа, в которую вошли представители Минпросвещения и Рособрнадзора. Их задача — принять единый порядок организации и сопровождения учебного процесса в дистанционной форме в регионах страны.