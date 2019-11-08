Минобороны опровергло информацию о смерти девятого солдата из воинской части в Забайкалье

Министерство обороны России опровергло сообщения о смерти девятого военнослужащего, раненного при стрельбе в воинской части в Забайкалье, пишет «Газета.ру».

В пресс-службе ведомства заявили, что состояние обоих военнослужащих, пострадавших в результате ЧП, стабильное. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь в полном объёме.

Ранее о смерти девятого военнослужащего сообщили РЕН ТВ и телеграм-канал «112». По данным журналистов, всё время с момента трагедии военнослужащий находился в тяжёлом состоянии, перенёс несколько операций.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части № 54160. Восемь человек погибли на месте, двое получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержали в тот же день.

Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Комитет солдатских матерей Забайкалья назвал причиной трагедии дедовщину. О неуставных отношениях рассказал и сам Шамсутдинов: по его словам, ему угрожали изнасилованием.