Комитет солдатских матерей объявил об увольнении своего руководителя, призывавшей «закрыть интернет» после расстрела солдат в Забайкалье

Комитет солдатских матерей России отправил в отставку своего председателя Флеру Салиховскую, которая работала в организации с 1989 года, сообщается на странице комитета в социальной сети «ВКонтакте». В публикации Салиховская названа «нашим экс-председателем».

Флеру Салиховскую разжаловали с поста главы комитета 2 ноября, сообщает издание Baza. При этом, как отметила юрист организации Александра Латынина, полномочия Салиховской пока продолжают действовать, поскольку в Минюст не отправили документы о её снятии. Сама Салиховская сказала, что продолжает работать председателем и не считает, что её «кто-то снял».

Комитет солдатских матерей сообщил об отставке Салиховской, комментируя её слова о массовом убийстве в воинской части в Забайкалье. В комитете заявили, что не согласны с мнением Салиховской о том, что на преступление повлияли компьютерные игры и интернет. Сама Салиховская сказала, что это не её слова, а психиатра, она просто их поддержала. «Коммерсантъ» писал, что Салиховская, комментируя убийство солдат сослуживцем, заявила, что «интернет надо закрывать». В беседе с Baza она признала, что компьютерные игры «учат стрелять» и «действуют на психику», но на солдата, совершившего убийство, могли повлиять сослуживцы.

Напомним, 25 октября в Забайкальском крае солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек и двое получили ранения.

Минобороны считает, что причиной нервного срыва солдата стали личные обстоятельства, которые не связаны с прохождением службы. По данным «Коммерсанта», у Шамсутдинова возник конфликт с сослуживцами из-за неуставных отношений. Одной из версий Следственного комитета является преследование из-за национальности.