В Забайкалье солдат-срочник открыл стрельбу по сослуживцам, погибли восемь человек

В Забайкалье солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев из табельного оружия. В результате ЧП погибли восемь человек, ещё двое получили ранения. Нападавший задержан.

По информации Mash, инцидент произошёл в воинской части № 54160 ЗАТО Горный. Как сообщил источник издания, после расстрела сослуживцев солдат с автоматом покинул расположение части. В городе прошла спецоперация по его поимке.

Известно, что семеро солдат погибли до приезда медиков, ещё один — по дороге в больницу. По данным RT, двое пострадавших были доставлены в военный госпиталь. Им оказана медицинская помощь, угрозы для жизни нет.