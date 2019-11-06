«Офицеры России» и «Комитет солдатских матерей» назвали причиной расстрела 8 солдат в Забайкалье видеоигры и интернет

Глава общественной ветеранской организации «Офицеры России» Сергей Липовой на совместной пресс-конференции с «Комитетом солдатских матерей» назвал жестокие видеоигры ответственными за расстрел восьми солдат-срочников в Забайкальском крае, пишет «Коммерсантъ».

Липовой предположил, что Рамиль Шамсутдинов сознательно и целенаправленно убил восьмерых сослуживцев: по его мнению, у солдата «смешалась компьютерная реальность с жизненной».

Глава «Комитета солдатских матерей» Флера Салихова признала существование дедовщины в армии, однако, по её мнению, как правило, это используется для вымогательства материальных ценностей, в остальном же в армии хорошие условия. Также Салихова поддержала высказывание Липового и призвала «закрыть интернет».

Ранее отец солдата Салим Шамсутдинов заявил, что причиной срыва сына стала дедовщина и постоянные издевательства. Он выразил надежду, что Рамилю дадут не более 15 лет тюрьмы.

Напомним, 25 октября в Забайкальском крае солдат срочной службы Рамиль Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам. Погибли восемь человек и двое получили ранения.

Минобороны считает, что причиной нервного срыва солдата стали личные обстоятельства, которые не связаны с прохождением службы. По данным «Коммерсанта», у Шамсутдинова возник конфликт с сослуживцами из-за неуставных отношений. Одной из версий Следственного комитета является преследование из-за национальности.