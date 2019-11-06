Убивший восьмерых сослуживцев солдат рассказал об издевательствах в воинской части

Отец убившего восьмерых сослуживцев в Забайкалье Рамиля Шамсутдинова заявил телеграм-каналу «Подъём», что над его сыном издевались в воинской части. Об этом он рассказал после встречи с сыном в СИЗО.

«В общих чертах рассказал, что произошло. "Деды", старослужащие, издевались над ним. Видно, стыдно стало, говорит: "Папа, прости, я иначе не мог. Или они бы меня грохнули, или я их. Что они со мной делали, я не прощу". Он не сожалеет о том, что сделал. Он осознанно пошёл на это», — рассказал Салим Шамсутдинов.

До этого в разговоре с РБК Шамсутдинов также заявил, что устроить стрельбу в воинской части его сына вынудили неуставные отношения между сослуживцами.

Напомним, Рамиль Шамсутдинов проходил срочную службу в воинской части 54160 в Забайкалье. 25 октября при смене караула он открыл огонь из автомата. В результате погибли восемь человек, в том числе двое офицеров. «Коммерсантъ» со ссылкой на источник писал, что причиной убийства мог стать конфликт срочника с офицером.