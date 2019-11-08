Скончался девятый военнослужащий, раненный при стрельбе в воинской части в Забайкалье

Число погибших в результате стрельбы в воинской части в Забайкалье выросло до девяти человек: один из получивших ранения солдат скончался в пятницу в больнице, сообщают РЕН ТВ и телеграм-канал «112».

По данным журналистов, всё время с момента трагедии военнослужащий находился в тяжёлом состоянии, перенёс несколько операций.

Напомним, 25 октября солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов открыл стрельбу по сослуживцам и офицерам в воинской части № 54160. Восемь человек погибли на месте, двое получили ранения и были госпитализированы. Подозреваемого задержали в тот же день.

Минобороны объясняло случившееся произошедшим у срочника нервным срывом по личным причинам, не связанным со службой. Комитет солдатских матерей Забайкалья назвал причиной трагедии дедовщину. О неуставных отношениях рассказал и сам Шамсутдинов: по его словам, ему угрожали изнасилованием.