Минкульт отказался от собственного предложения выделить деньги на восстановление Нотр-Дама

Российский министр культуры не призывал собирать деньги на восстановление собора Парижской Богоматери или переводить в Париж бюджетные средства в ущерб российским объектам культурного наследия, со ссылкой на пресс-службу ведомства пишет «Интерфакс».

«Вчера и сегодня в ряде СМИ вышли комментарии с "праведным гневом" в адрес министра культуры по поводу сбора средств на восстановление собора Парижской Богоматери. "Праведный гнев" правильный, а вот адресат — неправильный. Ну не призывал министр собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия», — заявила замминистра культуры Алла Манилова.

Замглавы Минкультуры напомнила о ранее прозвучавшем предложении музеям и всем неравнодушным гражданам начать добровольный сбор средств на восстановление Нотр-Дама. Манилова отметила, что «в устах чиновника любые деньги воспринимаются как бюджетные».

«Мы были, остаёмся и всегда будем народом, способным сопереживать. И тысячи наших людей, среди которых и сотрудники министерства культуры, хотят помочь восстановлению собора Парижской Богоматери. Но никакого выбора — Нотр-Дам или Приказная изба в городе Кирове — не существует в помине. Никто не делит деньги граждан и не регулирует порыв души», — добавила замминистра.

Она сообщила, что министерство культуры направит «самых лучших, звёздных специалистов в области реставрации и спасения наследия при первой же просьбе французских коллег».

Напомним, в результате пожара, начавшегося в Нотр-Даме 15 апреля вечером и продолжавшегося 12 часов, обрушился шпиль собора и частично обвалилась крыша. Настоятель Нотр-Дама Патрик Шове заявил, что собор может закрыться на шесть лет на восстановление, на которое уже собрали более 900 млн евро пожертвований.

Нотр-Дам де Пари, или собор Парижской Богоматери, находится в центре Парижа и является символом французской столицы, а также одним из самых известных памятников мира. Ежегодно его посещают 14 млн человек.