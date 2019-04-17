Стоимость восстановления собора Парижской Богоматери оценили в €1 млрд

Французский архитектор Жан-Мишель Вильмотт в эфире радиостанции France Inter оценил стоимость восстановления собора Парижской Богоматери в приблизительную сумму €1 млрд.

По словам эксперта, существуют расценки по восстановлению свода, реконструкции обрушившегося шпиля и реставрации внутреннего убранства собора.

Тем временем, по данным телеканала BFMTV, по состоянию на 17 апреля общая сумма пожертвований на восстановление сгоревшего собора превысит €1 млрд.

«У нас около €900 млн собрано, и сегодня будет превышена отметка в 1 млрд», — сказал журналист Стефан Берн.

Напомним, пожар в одной из главных достопримечательностей Парижа, расположенной в центре города, вспыхнул 15 апреля в 18:50 по местному времени (19:50 мск): загорелись строительные леса на чердаке собора. Близлежащие здания были эвакуированы.

Во Франции объявили сбор средств на восстановление собора, раздел «Спасём Нотр-Дам» появился на сайте Государственного фонда сохранения культурного наследия страны — там пользователи могут сделать взнос от €50 до €500 или указать любую другую сумму. Семья владельца группы компаний Louis Vuitton Moёt Hennessy Бернара Арно заявила, что выделит €200 млн на восстановление собора.

Нотр-Дам-де-Пари возводился в период 1163–1345 годов на месте первой христианской церкви Парижа — базилики Святого Стефана. Собор обрёл славу после одноимённого исторического романа французского писателя Виктора Гюго, опубликованного в 1831 году.