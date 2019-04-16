В Париже загорелся собор Парижской Богоматери (ФОТО, ВИДЕО)

Вечером 15 апреля в центре Парижа загорелся собор Парижской Богоматери, передаёт Reuters.

По предварительной информации, в соборе проводились реставрационные работы, вокруг него были возведены леса, и пожар мог начаться на них.

Пламя охватило весь собор целиком, примерно через час после возгорания у здания обрушился шпиль, спустя ещё некоторое время рухнула кровля.

Полиция оцепила территорию вокруг собора. На месте происшествия дежурят спасательные службы, в район ЧП прибыл президент Франции Эмманюэль Макрон.

По последним данным, в результате пожара никто не пострадал

Собор Парижской Богоматери — одна из наиболее известных достопримечательностей Парижа. Он строился почти двести лет — с середины двенадцатого до середины четырнадцатого века.