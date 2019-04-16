Минкульт предложил организовать сбор пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери

Российское Министерство культуры предложило организовать сбор добровольных пожертвований на восстановление собора Парижской Богоматери, пострадавшего от мощного пожара, сообщил «Интерфаксу» директор департамента музеев Минкультуры Владислав Кононов.
«Мы предложим музеям и всем неравнодушным гражданам организовать сбор средств на реставрацию, восстановление Нотр-Дам де Пари. Мне кажется, это будет правильно. Мы проведём консультации с нашими музейными учреждениями, и думаю, они поддержат такую инициативу. Это заложено в нас генетически — приходить на помощь, помогать тем, у кого случилась беда. Сегодня беда случилась у Франции, это тяжёлая трагедия, и было бы правильно оказать возможную помощь по восстановлению этого уникального храма», — сказал он.
Собор Парижской Богоматери вспыхнул накануне вечером, в результате пожара, который продолжался несколько часов, обрушился шпиль собора и частично обвалилась крыша. Власти сообщили, что несущие конструкции собора не пострадали, также удалось спасти реликвии, в частности Терновый венец Христа. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал, что Нотр-Дам будет восстановлен.