МИД Беларуси: больные коронавирусом российские строители приехали из Нижнего Тагила

Глава МИД Беларуси Владимир Макей сообщил, что 15 россиян, приехавших на строительство БелАЭС и госпитализированных с коронавирусной инфекцией, оказались жителями Нижнего Тагила. Об этом Макей рассказал, отвечая на вопрос журналистов, как он относится к заявлениям российских каналов о том что республика принимает недостаточно мер в борьбе с COVID-19.

«Для меня это абсолютно неприемлемо в данной ситуации, хотя я не думаю, что это позиция всех российских каналов или всего российского истеблишмента. Но лучше было бы посмотреть, что делается у себя в стране. Там, в России, зачастую тоже непонятно, что происходит: то вводится тотальный карантин, то ослабляется, регионы по-своему трактуют действие режима карантина, предприятия то на карантине, то не закрывались, как «Ростсельмаш», то открываются, как КамАЗ. И потом, надо посмотреть на реальные цифры: в Нижнем Тагиле, по официальным данным, ноль случаев заражения COVID-19 (на момент интервью — прим. АН “Между строк”), а к нам из Нижнего Тагила на строительство АЭС приезжают 15 заражённых коронавирусом. Поэтому лучше бы каждому смотреть на то, что происходит у себя под носом, а не пытаться добавить определенной ядовитой жидкости для розжига в соседний костер», — заявил Макей в интервью tut.by.

Напомним, 8 апреля стало известно, что в Гродненской области Беларуси были госпитализированы с коронавирусной инфекцией 15 россиян, приехавших на строительство БелАЭС. Все они были отправлены на двухнедельный карантин. Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник сообщил, что заболевание у них протекает в лёгкой форме.

Также 8 апреля в Нижнем Тагиле предварительно подтвердили диагноз коронавирус у 63-летнего мужчины с Вагонки, который, по данным АН «Между строк», недавно вернулся из Беларуси. 10 апреля региональный оперштаб официально подтвердил первый случай COVID-19 в городе.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».