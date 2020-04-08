В Беларуси госпитализировали 15 россиян с коронавирусом

В Беларуси 15 граждан России, приехавших в Гродненскую область на строительство БелАЭС, госпитализированы с коронавирусной инфекцией, сообщает издание «Гродненская правда».

Глава Минздрава Беларуси Владимир Караник подтвердил эту информацию в ходе онлайн-конференции — по его словам, после прибытия на Белорусскую АЭС российские строители, как и другие сотрудники, были отправлены на двухнедельный карантин. Во время него они прошли тестирование на коронавирус, которое дало положительный результат. На стройке они не работали, заболевание у россиян протекает в лёгкой форме.

По состоянию на 8 апреля в Белоруссии зарегистрированы 1066 случаев заболевания коронавирусом, 13 человек умерли, сообщает университет Джонса Хопкинса. В России на сегодняшний день заболели 8672 человека.

Последние данные о ситуации с коронавирусом и готовности Нижнего Тагила к борьбе с ним — в онлайне АН «Между строк».