Мэрия Нижнего Тагила предоставила бесплатное жильё хирургам из Екатеринбурга

Власти Нижнего Тагила предоставили муниципальное жильё для хирургов, которые будут работать в Демидовской больнице вахтовым методом, сообщили АН «Между строк» в пресс-службе мэрии. По словам главврача медучреждения Сергея Овсянникова, со вчерашнего дня, 26 августа, к работе в Тагиле приступили уже четыре новых врача. Они приехали из трёх екатеринбургских клиник — больниц № 27, № 14 и госпиталя для ветеранов войн. Двое из них, отметил Овсянников, сегодня уже дежурят. В пресс-службе областного Минздрава отметили, специалисты будут ездить в Демидовскую из Екатеринбурга и работать вахтовым методом до тех пор, пока штат полностью не укомплектуют.

«Кардинально повлиять на ситуацию с врачами, к сожалению, город не может. Но мы предоставили врачам из Екатеринбурга бесплатное жильё на тот период, пока они будут работать вахтовым методом в Нижнем Тагиле», — рассказал мэр Владислав Пинаев АН «Между строк».

Меры по расселению четырёх врачей были приняты мэром Владиславом Пинаевым в первоочередном порядке, несмотря на то что работа медицинских учреждений не входит в его полномочия — все больницы и поликлиники Нижнего Тагила подчиняются напрямую Минздраву Свердловской области.

Напомним, три хирурга уволились из Демидовской больницы Нижнего Тагила в июле. В начале августа главврач медицинского учреждения заявлял, что в больнице работают два хирурга, один врач находится на больничном, ещё один — в отпуске. В соцсетях же писали, что в медучреждении «из-за невыносимых условий» за последние две недели уволились четверо врачей из пяти и оказывать медицинскую помощь тагильчанам якобы практически некому.

Как сообщал ТАСС председатель комитета по социальной политике регионального парламента, депутат от Нижнего Тагила Вячеслав Погудин, возросшая нагрузка в связи с уходом трёх врачей из Демидовской больницы стала одной из причин массового увольнения хирургов Центральной городской больницы № 1. Желание уволиться выразили шесть хирургов, позже появилась информация, что один из них уже отозвал заявление.

В связи с возникшей ситуацией губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев проведёт совещание по улучшению ситуации в здравоохранении региона, накануне он подчеркнул, что ситуация находится у него на контроле. Также скандал с массовым увольнением хирургов находится под пристальным вниманием Кремля.