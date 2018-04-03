Мэрия Нижнего Тагила хочет построить на месте «Высокогорца» новый стадион

На месте стадиона «Высокогорец» на Вые построят совершенно новый спортивный объект. Об этом замглавы администрации города по социальной политике Валерий Суров рассказал в эфире «Тагил-ТВ». Обсуждение реконструкции стадиона с главным редактором муниципального телеканала Виктором Зайцевым состоялось после утверждения так называемой «Пятилетки развития Нижнего Тагила». «Высокогорец» вошёл в число тех объектов, которые планируется привести в порядок к 300-летию города.

«Мы не сможем с вами ничего там сделать. Нам проще его снести и на этом месте построить новый стадион… Данному объекту уже больше 50 лет, по-моему, строил его ещё ВГОК. И сегодня он уже устарел физически. Там нет канализации, там выгребная яма. А это в первую очередь футбольное поле, должны быть оборудованы душевые», – сказал Валерий Суров.

Чиновник отметил, что при реконструкции стадиона «Юность» мэрия столкнулась бы с рядом проблем, так как объект находится сразу в двух санитарно-защитных зонах – металлургического комбината и железной дороги. В частности, могли возникнуть сложности при прохождении проектно-сметной документации госэкспертизы.

«Место расположения “Высокогорца” само по себе вписано очень красиво в ландшафт. Если мы реализуем проект по приведению в порядок поймы реки Тагил, а у второй очереди парка “Народный” есть другие спортивные объекты, в общей канве это будет смотреться очень красиво и, самое главное, очень удобно для тагильчан», – добавил замглавы администрации по социальной политике.

По словам Сурова, в ближайшее время футбольное поле появится на базе школы №8 на Вагонке. Также продолжаются переговоры мэрии с «Уралвагонзаводом» и Минспорта Свердловской области о восстановлении травяного покрытия на стадионе УВЗ «Спутник».

Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал провести работу по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 300-летию Нижнего Тагила, на высоком уровне. В ближайшие пять лет в городе планируется построить мост через Тагильский пруд, ввести дополнительные трамвайные ветки, реконструировать стадион «Высокогорец» и Театр кукол, достроить детскую многопрофильную больницу. Празднование 300-летия основания Нижнего Тагила пройдёт в 2022 году.