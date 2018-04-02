Региональные власти усилят финансовую поддержку Нижнего Тагила в преддверии 300-летия города

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев потребовал провести работу по подготовке и проведению мероприятий, приуроченных к 300-летию Нижнего Тагила, на высоком уровне. В преддверии юбилея второго по величине города в регионе он предложил тагильским и областным чиновникам объединить свои возможности, а также пообещал усилить организационную и финансовую поддержку муниципалитета, рассказали в департаменте информполитики области.

«Сформирован план, который, проводя параллели с областной программой, можно назвать ”Пятилеткой развития” Нижнего Тагила. В плане отражены не только направления по подготовке праздничных мероприятий, но и большой блок по благоустройству города, строительству и реконструкции объектов социальной, коммунальной и транспортной инфраструктуры, реставрации объектов культурного наследия. Реализация плана предполагает, что за эти пять лет город должен преобразиться. Необходимо провести информационную и просветительскую работу, познакомив широкую аудиторию с историей города, традициями, культурными и научными достижениями», — сказал Евгений Куйвашев во время заседания оргкомитета по подготовке к 300-летию Нижнего Тагила.

В рамках подготовки к 300-летию в городе в ближайшие пять лет планируется построить мост через Тагильский пруд, ввести дополнительные трамвайные ветки, реконструировать стадион «Высокогорец» и Театр кукол.

«Основной целью в реализации мероприятий по подготовке к празднованию юбилея города является значительное повышение качества жизни тагильчан и гостей города, обеспечение привлекательности города для инвесторов и развитие туризма на основе концептуального улучшения городской среды, бесперебойного функционирования и развития социальной инфраструктуры и всех систем обеспечения города. Запланирован переход к системе ”Умный город”. Мы обязаны за короткий период создать условия, делающие город комфортным для самореализации талантливой молодёжи», — отметил глава Нижнего Тагила Сергей Носов.

Сенатор Эдуард Россель попросил чиновников также привести в порядок здание бывшего главного управления Нижнетагильского горнозаводского округа Демидовых. По его словам, старинный архитектурный комплекс является олицетворением истории металлургии не только Среднего Урала, но и всей России. В настоящее время в здании размещены администрация и выставочные залы музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Напомним, летом 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания Нижнего Тагила, которое пройдёт в 2022 году. Это позволяет второму по величине в Свердловской области муниципалитету претендовать на получение федеральных субсидий на благоустройство города. Глава Нижнего Тагила Сергей Носов говорил, что примерно на 30 миллиардов рублей к 300-летию Нижнего Тагила «должны быть реализованы те программы, которые определят качество, уровень жизни в городе на ближайшие 50 лет». На празднование самого дня города федеральные власти планируют выделить около 200 миллионов рублей.