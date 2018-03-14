Тунгусов получил представление прокуратуры из-за отказа отвечать на депутатский запрос о 300-летии Нижнего Тагила

Прокуратура Свердловской области внесла два представления первому вице-губернатору региона Владимиру Тунгусову за отказ отвечать на запросы депутата Госдумы РФ Андрея Альшевских о 300-летии Нижнего Тагила. Парламентарий запрашивал в администрации губернатора материалы по юбилею города ещё в августе 2017 года, однако чиновник отказался предоставить ему копии документов. Своё решение он аргументировал тем, что Тагил не входит в избирательный округ депутата.

«Я не первый год избираюсь депутатом, но такого откровенного хамства не встречал, — написал Альшевских на своей странице в Facebook. — Ответ Владимира Тунгусова даже отпиской назвать сложно. Бумажку можно отнести скорее к категории ”профнепригодный бред”. Отлично знаю, через сколько согласований проходит переписка высокопоставленных лиц (все эти ”крыжики” приходилось видеть). Потому изумляюсь до сих пор, неужели в ”жёлтом доме” никто не мог объяснить начальнику, что тот не прав. И с точки зрения здравого смысла, и законодательства. Поправить корону, в конце концов. В результате областная прокуратура дважды ”отчитала” Владимира Георгиевича за плохую работу. Неприкосновенных нет. А не исправится, буду добиваться ”изгнания” с госслужбы».

Прокуратура потребовала от Владимира Тунгусова устранить нарушения законодательства о статусе депутата Госдумы РФ.

Напомним, летом 2017 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании 300-летия основания Нижнего Тагила, которое пройдёт в 2022 году. Это позволяет второму по величине в Свердловской области муниципалитету претендовать на получение федеральных субсидий на благоустройство города, как это было во время подготовки празднования тысячелетия Казани.

Глава Нижнего Тагила Сергей Носов говорил, что примерно на 30 миллиардов рублей к 300-летию Нижнего Тагила «должны быть реализованы те программы, которые определят качество, уровень жизни в городе на ближайшие 50 лет». На празднование самого дня города федеральные власти планируют выделить около 200 миллионов рублей. Предполагается, что к 2022 году в Нижнем Тагиле удастся построить три новые школы, реконструировать театр кукол и филармонию, сделать для музея изобразительных искусств современное фондовое хранилище, а также отремонтировать здание заводоуправления и флигель музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

Нижний Тагил был основан в 1722 году. Статус города он получил в 1919 году.