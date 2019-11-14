Мединский сравнил обвиняемого в убийстве аспирантки профессора Соколова с Джокером

Министр культуры России Владимир Мединский прокомментировал уголовное дело в отношении экс-профессора СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко. При этом министр сравнил учёного с персонажем Джокером.

«Раньше спрашивали все про Джокера, а теперь про Олега Соколова. Знаете, так и хочется ответить, если вам так нравится Джокер, то почему вам не нравится Олег Соколов?» — цитирует Znak.com заявление Мединского на культурном форуме в Санкт-Петербурге.

Ранее министр культуры подверг жёсткой критике фильм Тодда Филлипса «Джокер», заявив, что «при обращении в Минкультуры у этого фильма не было бы ни одного шанса на поддержку».

Напомним, 11 ноября суд арестовал на два месяца профессора Олега Соколова, обвиняемого в убийстве его девушки — аспирантки Анастасии Ещенко. По предварительным данным, убийство было совершено 7 ноября, спустя два дня Соколов распилил тело Ещенко на несколько частей, от которых решил избавиться. Мужчину задержали в тот момент, когда он пытался выбросить в Мойку пакет с кистями женских рук, однако сам упал в воду. Мужчина в совершении преступления уже признался, заявил, что раскаивается. Объясняя причину совершения убийства, сказал, что его девушка Анастасия Ещенко «бесилась», когда речь заходила о детях историка. Мужчина признался в суде, что очень любил свою аспирантку и даже собирался на ней жениться.

13 ноября стало известно, что Соколов убил свою девушку, пока та спала. Хотя во время суда об избрании меры пресечения Олег Соколов утверждал, что застрелил девушку в ходе ссоры, а защита заявляла, что он это сделал в состоянии аффекта.