МЧС начало повторные поиски погибших на месте крушения Ан-148 в Подмосковье после информации об обнаружении частей тел

В село Степановское Московской области, где 11 февраля разбился Ан-148 «Саратовских авиалиний», сегодня прибыла дополнительная группировка спасателей, передаёт ТАСС. Они приступили к обследованию места падения самолёта. Ожидается, что в Степановское также прибудут родственники погибших, губернатор Оренбургской области (самолёт летел в Орск) и начальник подмосковного управления МЧС Сергей Полетыкин, который планирует оповестить родственников о поисках останков тел и личных вещей погибших.

Накануне, 9 апреля, дочь одной из жертв катастрофы Юлия Синицына рассказала «Медузе», что на месте крушения спустя два месяца после катастрофы лежат останки погибших. В связи с этим Синицына записала видеообращение к президенту Владимиру Путину с просьбой оцепить место происшествия.

Напомним, Ан-148 разбился в Подмосковье сразу после вылета из аэропорта Домодедово. Погибли 65 пассажиров и шесть членов экипажа. По предварительной версии, пилоты не включили обогрев датчиков скорости, которые в результате давали неверные показания, что привело к катастрофе.