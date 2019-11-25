Матвиенко: Кабмин и правительство считают, что нужны дополнительные меры по борьбе с домашним насилием

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила 25 ноября, что российский парламент и правительство единодушно считают, «что нужны дополнительные меры по недопущению, по борьбе с домашним насилием».

«Некоторые задают вопрос: а зачем новый закон, у нас и так много норм? У нас действительно много норм в законодательстве, но наша рабочая группа при Совете Федерации внимательным образом всё проанализировала и пришла к выводу, что нужны некоторые изменения в существующий кодекс. Сам закон о профилактике насилия — это, если хотите, выражение государственной политики, необходимость бороться с этим злом, социальными пережитками. Это формирование в обществе неприятия любых форм насилия», — цитирует ТАСС Матвиенко.

Планируется, что законопроект будет доработан уже к 1 декабря.

Напомним, проект закона о защите от домашнего насилия был изначально внесён в Госдуму в 2016 году. Но тогда он не прошёл первое чтение. При этом с 2017 года побои «в отношении близких лиц» перестали относиться к Уголовному кодексу из-за закона о декриминализации побоев в семье, подготовленного в том числе сенатором Еленой Мизулиной. Домашних тиранов за акты агрессии стали наказывать штрафами, которые зачастую приходится платить из семейного бюджета.

Как пишет Znak.com, cогласно недавнему опросу «Левада-центра», каждый третий житель России сталкивался с домашним насилием в собственной семье и своём ближайшем окружении.

По данным МВД, за девять месяцев 2019 года от домашнего насилия пострадали 15 тысяч 381 женщина. Как сообщается в исследовании «Новой газеты» и «Медиазоны», в России 79% осуждённых в 2016–2018 годах за умышленное убийство женщин защищались от домашнего насилия.

Противники принятия закона о домашнем насилии 23 ноября провели в Москве согласованный митинг, который посетили порядка 200 человек. 25 ноября в их поддержку высказались представители РПЦ.

«Опасения, которые высказываются, что это закон открывает двери к избыточному вмешательству в дела семьи, — это эмоции. Вот те, кто митингует, если их спросить, прочитали ли они этот закон, есть ли там какие-либо нормы, которые позволяют без оснований какое-либо избыточное вмешательство в семейные дела, разрушение традиционных семейных ценностей. Это не так, этого ничего нет. Полагаю, что пришло время такой закон принять», — считает Валентина Матвиенко.

В ноябре Минюст заявил, что масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин в России «существенно преувеличены», также в ведомстве считают, что от дискриминации в таких случаях больше всего страдают «жертвы мужского пола».