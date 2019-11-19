Минюст заявил что в России от домашнего насилия больше страдают «жертвы мужского пола»

Министерство юстиции заявило ЕСПЧ, что масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин в России «существенно преувеличены», также в ведомстве считают, что от дискриминации в таких случаях больше всего страдают «жертвы мужского пола».
Как пишет «Коммерсант», такая позиция была озвучена в официальном ответе Минюста в Страсбургский суд, где в настоящее время рассматриваются дела четырёх россиянок, в том числе дело Маргариты Грачёвой, которой ревнивый супруг отрубил кисти рук.
«Что касается заявленного нарушения статьи 14, правительство России подчёркивает, что, хотя феномен домашнего насилия, к сожалению, широко распространён по всему миру и существует так же в России, как и в любой другой стране, масштаб проблемы насилия в семье и дома, а также серьёзность и масштаб его дискриминационного влияния на женщин в России существенно преувеличены», — приводит «Meduza» дословный перевод ответа Минюста.
Жалобы в ЕСПЧ в ведомстве считают попыткой «подорвать правовые механизмы, уже существующие в российском законодательстве, а также усилия правительства для улучшения ситуации».
«Даже если предположить, что большинство лиц, подвергающихся насилию в семье в России, на самом деле являются женщинами (хотя никаких доказательств этого утверждения не существует), логично предположить, что жертвы мужского пола больше страдают от дискриминации в таких случаях. Они находятся в меньшинстве, и от них не ожидается просьб о защите от жестокого обращения со стороны членов семьи, особенно если они страдают от лица противоположного пола», — считают в министерстве.