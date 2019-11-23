В Москве на митинг против закона о домашнем насилии пришли всего 200 человек

В Москве прошёл митинг против принятия закона о домашнем насилии и в защиту традиционных духовно-нравственных ценностей. Он собрал 200 человек вместо заявленных 1,5 тысяч. При этом половина участников ушли в первый час после начала акции.

Как пишет Meduza, митингующие стояли с плакатами и флагами движения «Сорок сороков», которое выступило организатором акции. Перед собравшимися также выступил протоиерей Всеволод Чаплин.

Напомним, проект закона о защите от домашнего насилия был изначально внесён в Госдуму в 2016 году. Но тогда он не прошёл первое чтение. При этом с 2017 года побои «в отношении близких лиц» перестали относиться к Уголовному кодексу из-за закона о декриминализации побоев в семье, подготовленного в том числе сенатором Еленой Мизулиной. Уже в 2018 году омбудсмен по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что принятие этого закона было ошибкой. Тогда же состоявшуюся декриминализацию раскритиковал глава Следственного комитета Александр Бастрыкин. Летом 2019 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в России необходимо разработать и внести закон о домашнем насилии.

Накануне Минюст заявил, что масштабы проблемы домашнего насилия и дискриминации женщин в России «существенно преувеличены», также в ведомстве считают, что от дискриминации в таких случаях больше всего страдают «жертвы мужского пола».