Общество

«Важный сигнал, который нельзя игнорировать»: РПЦ одобрила митинг против закона о семейном насилии

25.11.2019 16:37

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали участников акции в защиту традиционной семьи, которая прошла в минувшие выходные, 23 ноября, в московском паре «Сокольники» в связи с планами принятия законопроекта о семейном насилии, пишет «Интерфакс».

«Мы считаем проведение митинга, посвящённого закону о семейно-бытовом насилии, очень важным сигналом, который нельзя игнорировать», заявил замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что у православной общественности нет иллюзий относительно того, что семейно-бытовое насилие существует и несёт угрозу благополучию семьи.

«Но те рецепты, которые предлагают в обсуждаемом законопроекте, вызывают очень много сомнений», добавил представитель РПЦ.

Кипшидзе сказал, что для разработки российского законопроекта был использован западный опыт борьбы с семейным насилием.

«То, насколько этот опыт является эффективным и насколько он действительно препятствует семейному насилию, вызывает очень большие вопросы. Мы знаем, что в западном общественно-политическом и правовом контексте семья подвергается очень серьёзному переосмыслению, и то, что мы имеем на выходе, вовсе не соответствует поставленной российским руководством цели укрепления традиционной семьи», считает представитель РПЦ.

Поэтому, добавил Кипшидзе, Русская церковь исходит из того, что «для комплексного решения проблемы насилия в семье необходимо широкое общественное обсуждение, учёт ценностей традиционной российской семьи, а не тех конструктов, касающихся понятия института семьи, которые, к сожалению, созданы в некоторых западных государствах и используются против дальнейшей ликвидации института традиционной семьи».

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве. Работа над поправками идёт с 2016 года.

Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ), концепцию законопроекта также поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.

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