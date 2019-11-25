«Важный сигнал, который нельзя игнорировать»: РПЦ одобрила митинг против закона о семейном насилии

В Русской православной церкви (РПЦ) поддержали участников акции в защиту традиционной семьи, которая прошла в минувшие выходные, 23 ноября, в московском паре «Сокольники» в связи с планами принятия законопроекта о семейном насилии, пишет «Интерфакс».

«Мы считаем проведение митинга, посвящённого закону о семейно-бытовом насилии, очень важным сигналом, который нельзя игнорировать», — заявил замглавы синодального Отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Он отметил, что у православной общественности нет иллюзий относительно того, что семейно-бытовое насилие существует и несёт угрозу благополучию семьи.

«Но те рецепты, которые предлагают в обсуждаемом законопроекте, вызывают очень много сомнений», — добавил представитель РПЦ.

Кипшидзе сказал, что для разработки российского законопроекта был использован западный опыт борьбы с семейным насилием.

«То, насколько этот опыт является эффективным и насколько он действительно препятствует семейному насилию, вызывает очень большие вопросы. Мы знаем, что в западном общественно-политическом и правовом контексте семья подвергается очень серьёзному переосмыслению, и то, что мы имеем на выходе, вовсе не соответствует поставленной российским руководством цели укрепления традиционной семьи», — считает представитель РПЦ.

Поэтому, добавил Кипшидзе, Русская церковь исходит из того, что «для комплексного решения проблемы насилия в семье необходимо широкое общественное обсуждение, учёт ценностей традиционной российской семьи, а не тех конструктов, касающихся понятия института семьи, которые, к сожалению, созданы в некоторых западных государствах и используются против дальнейшей ликвидации института традиционной семьи».

В октябре 2019 года в Госдуме прошли парламентские слушания в связи с подготовкой законопроекта о профилактике преступлений на семейно-бытовой почве. Работа над поправками идёт с 2016 года.

Авторы инициативы предлагают ввести в законодательство охранные ордера — временный запрет агрессорам приближаться к жертвам. Принятие такого закона поддерживают в Совете по правам человека при президенте РФ (СПЧ), концепцию законопроекта также поддержала уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова.