СМИ: Подавляющее большинство осуждённых за убийство женщин защищались от домашнего насилия

В России 79% осуждённых в 2016–2018 годах за умышленное убийство женщин защищались от домашнего насилия, сообщается в исследовании «Новой газеты» и «Медиазоны».

С 2016 по 2018 год за убийство без отягчающих обстоятельств осудили более трёх тысяч россиянок, виновными в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшего, в 2017–2018 годах признали почти тысячу женщин.

Согласно исследованию, большинство обвиняемых в убийстве женщин — жертвы домашнего насилия: 79% по статье 105 УК («Убийство») и 52% по статье 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть»). Только в 5% случаях ревность была мотивом для убийства.

83% осуждённых женщин защищались от мужей и сожителей, а 8% — от других родственников-мужчин. Почти в 40% приговоров в отношении женщин указано, что погибший ранее избивал свою партнёршу.

Только 3% осуждённых мужчин оборонялись от своих жён или сожительниц, 67% защищались от других знакомых мужчин, 18% — от родственников. Мужчины в 63% случаев нападали на женщин с голыми руками, в 18% — с ножом. В 93% случаев женщины оборонялись кухонным ножом. На мужчин в 37% случаев нападали с ножом, в 34% — с голыми руками. В 74% случаях они защищались ножом.

Напомним, 18 ноября в законопроект о домашнем насилии добавили понятие «преследование». Сам документ вводит защитные предписания, запрещающие преследователю приближаться к жертве.