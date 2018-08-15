«Марш матерей» прошёл в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге (ВИДЕО, ФОТО)

15 августа в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге прошёл «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела «Нового величия» 18-летней Анны Павликовой и 19-летней Марии Дубовик. Они и ещё восемь человек обвиняются в организации экстремистского сообщества. В СИЗО у девушек обострились проблемы со здоровьем. К их освобождению призывали, в частности, уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова и глава СПЧ Михаил Федотов. Смягчить меру пресечения сегодня попросило и следствие.

Организаторы «Марша матерей» не подавали заявку в мэрию Москвы. Там призвали отменить акцию, а прокуратура сегодня утром направила предостережение об уголовной ответственности организаторам, среди которых актриса Яна Троянова и журналистка Анна Наринская. Тем не менее, акция состоялась и прошла она без задержаний.

В центре ливень, но все стоят. Еще куча людей ждёт в переходах, когда дождь закончится pic.twitter.com/Hb0y6dICcG — Алексей Абанин (@aban_in) 15 августа 2018 г.

В столице «Марш» проходил под сильным дождём, но, несмотря на это, в акции приняли участие порядка трёхсот человек, в руках которых были игрушки. Рядом с местом событий стояли около десятка автозаков, но полиция была дружелюбна и даже помогала участникам акции преодолевать перекрёстки, останавливая машины, сообщает «Медуза». Люди прошли от Новопушкинского сквера до здания Верховного суда на Поварской улице. Среди участников были, в частности, телеведущая Татьяна Лазарева и писатель Дмитрий Быков.

На «Марш матерей» пришел Дмитрий Быков. Потому что отец тоже мать pic.twitter.com/bkBlRRzJGK — МБХ Медиа (@MBKhMedia) 15 августа 2018 г.

Участникам «Марша матерей» раздавали значки с единорогами – любимая игрушка одной из обвиняемых стала символом акции.

Участникам "Марша матерей" раздают значки с единорогами. @маршматерей pic.twitter.com/FT2pHj273J — The Insider (@the_ins_ru) 15 августа 2018 г.

Дойдя до Верховного суда, люди начали скандировать «Свободу!» и «Детям не место в камере!»

Движение на улице рядом с ВС РФ перекрыто#маршматерей pic.twitter.com/06djKogxyi — Новая Газета (@novaya_gazeta) 15 августа 2018 г.

После просьбы полиции и одного из организаторов акции Анны Наринской участники «Марша матерей» мирно разошлись.

В Санкт-Петербурге акция проходила у памятника Анне Ахматовой напротив СИЗО «Кресты». По данным ЗАКС.Ру, полиция фотографировала паспорта людей с плакатами и просила их разойтись на расстояние 50 метров друг от друга ,чтобы соблюсти правила одиночного пикетирования. Участие в акции приняли порядка 40 человек.

#маршматерей Публикация от Олег Шмелёв (@studiotext) 15 Авг 2018 в 9:28 PDT

Поддержали «Марш матерей» и в Екатеринбурге. Небольшая компания женщин с игрушками в руках прошлись по площади Труда и рассказали журналистам, что решили устроить «прогулку с игрушками», поскольку «никто из наших детей не застрахован от подобных сфабрикованных дел».