«Люди на несколько часов остаются вообще без воды». В 2020 году охотники за чёрным металлом пытались выкопать коммунальные сети уже четыре раза

С начала 2020 года охотники за чёрным металлом пытались выкопать трубопроводы в Нижнем Тагиле уже четыре раза. Об этом АН «Между строк» рассказали в «Водоканале-НТ», который ежесуточно обеспечивает жителей и предприятия города 125 тыс. кубометров питьевой воды.

Три раза неиспользуемые сети пытались разворовать в районе мясокомбината на улице Краснознамённой. Факты несанкционированной раскопки трубопровода диаметром 900 мм были обнаружены 20 и 24 января, а также 4 февраля. В первом случае на место происшествия выезжал квартальный инспектор Ленинского района. По итогам осмотра территории и беседы со специалистами «Водоканала-НТ» он направил в полицию материалы, необходимые для привлечения собственника экскаватора к административной ответственности за незаконную раскопку и порчу имущества. Во втором и третьем случаях на место выезжали уже сотрудники правоохранительных органов. В феврале наряд полиции вызывал представитель управления горхозяйством при тагильской мэрии. Тогда владельцу техники доходчиво объяснили, что трубопровод принадлежит муниципалитету и за его порчу придётся ответить. После этого попытки раскопать девятисотку прекратились.

«Это может делать только тот, кто знает, что там лежат старые сети, неиспользуемые. Возможно, ранее этот человек работал в “Водоканале”. Это моё личное предположение, но оно имеет основания быть. Никто другой туда просто так, наугад не пойдёт, нужно знать, в каком конкретно месте лежат такие сети», — отметил замдиректора по производству «Водоканала-НТ» Евгений Захаров.

Неделю назад, 14 мая, незаконные раскопки были обнаружены в Сухоложском посёлке в районе улицы Автомобилистов. После выезда на место преступления выяснилось, что демонтирован участок неиспользуемой трубы диаметром 600 мм. Летом 2019 года в этом же посёлке раскопали водовод диаметром 500 мм, из-за чего на сутки было нарушено водоснабжение и Вагонки. Ущерб, нанесённый муниципальному имуществу, составил почти полмиллиона рублей. Испорченную трубу пришлось оперативно восстанавливать.

«Если мы проводим какие-то капитальные работы по реконструкции сетей, то новые сети кладём рядом, недалеко от старых. Поэтому при таких раскопках повреждена может быть и работающая труба, как это произошло на Вагонке. Тогда люди на несколько часов остались вообще без воды. А если повредят канализационную сеть, которая является напорной, это может привести даже к экологической катастрофе. Потому что большой диаметр стоков идёт на очистные сооружения. Если излив произойдёт на рельеф, сами понимаете, будет не очень хорошо», — добавил Захаров.

Также трубы пытались выкопать для сдачи на металлолом в прошлом году в районе улицы Лебяжинской. На берегу реки Тагил неизвестные выкопали при помощи экскаватора и повредили 15 метров чугунной трубы ливневой канализации. ЧП случилось днём 13 декабря. Труба диаметром в один метр оказалась действующей. Она была проложена для обслуживания улиц Выи: Красноармейской, Космонавтов и других.

Отметим, в Нижнем Тагиле и пригороде случаи вандализма и порчи муниципального имущества происходят нередко. Жители ломают тренажёры, качели и скамейки, установленные в благоустроенных парках и скверах, увозят к себе на дачу фигурки, которыми украшают улицы и площади в разных районах. На днях охотники ради забавы с помощью огнестрельного оружия испортили опоры и гирлянды изоляторов линии электропередачи 110 кВ в районе Черноисточинска.

В январе полиция впервые возбудила уголовное дело по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения» из-за повреждения опоры воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ Районная — Синегорск. Неизвестные пытались подпилить опоры, а наверху ЛЭП была обнаружена канистра с горючей жидкостью. В результате инцидента без электроснабжения остались 1668 жителей посёлков Серебрянка, Синегорск, Северка, села Верхняя Ослянка и деревни Нижняя Ослянка. Раскрытие первого в городе уголовного преступления по статье 215, одним из мотивов которого рассматривался терроризм, взял под личный контроль главный тагильский полицейский полковник Ибрагим Абдулкадыров.