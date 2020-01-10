«Одна из версий — терроризм». Возбуждено уголовное дело после порчи высоковольтной ЛЭП под Нижним Тагилом

Полиция Нижнего Тагила возбудила уголовное дело по статье 215.1 УК РФ «Прекращение или ограничение подачи электрической энергии либо отключение от других источников жизнеобеспечения» по факту порчи опоры воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ «Районная-Синегорск».

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское», сообщение о ЧП в районе садового товарищества по Серебрянскому тракту поступило в полицию 5 января. Для проведения тщательного осмотра места происшествия выезжала следственно-оперативная группа под руководством начальника управления Ибрагима Абдулкадырова, а также сотрудники ФСБ и Росгвардии.

«В настоящее время организован комплекс необходимых оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершённому преступлению. Раскрытие преступления взял под личный контроль полковник Абдулкадыров», — говорят в полиции.

Источник АН «Между строк» в силовых структурах пояснил, что в данном случае нельзя исключать версию о терроризме. По словам собеседника редакции, неизвестные пытались подпилить опоры, а наверху ЛЭП была обнаружена канистра с горючей жидкостью.

«Уже неделю в Нижнем Тагиле работает бригада оперативников из областного главка УВД, всех наших на уши подняли. Одна из отрабатываемых версий — терроризм. Но надо понимать, что такую версию в подобных случаях всегда обязательно отрабатывают. А может, это просто обиженный уволенный сотрудник решил отомстить, подпилив опоры ЛЭП».

Отметим, в результате инцидента без электроснабжения остались 1668 жителей посёлков Серебрянка, Синегорск, Северка, села Верхняя Ослянка и деревни Нижняя Ослянка.