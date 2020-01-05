Энергетики запустили резервную сеть электроснабжения в деревнях под Нижним Тагилом, где в Новый год отключилось электричество

Вечером 4 января было зафиксировано технологическое нарушение на воздушной линии электропередачи ВЛ 35 кВ «Районная-Синегорск», причиной отключения линии распределительного электросетевого комплекса стало повреждение высоковольтной линии электропередачи 500 кВ, сообщает пресс-служба компании «Россети Урал».

В результате инцидента без электроснабжения остались 1668 жителей посёлков Серебрянка, Синегорск, Северка, села Верхняя Ослянка и деревни Нижняя Ослянка.

«На место инцидента незамедлительно выехали аварийно-восстановительные бригады компании "Россети Урал" и филиала компании "Россети ФСК ЕЭС" — МЭС Урала. Энергетики также направили в населённые пункты, попавшие в зону технологического нарушения, резервные источники энергоснабжения сразу нескольких производственных отделений филиала "Россети Урал" — "Свердловэнерго"», — сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что в зоне отключения находится ряд социально значимых объектов, которые в ближайшее время должны запитать по резервным схемам распределительной сети. Энергетики группы компаний «Россети» прилагают максимум усилий для скорейшей ликвидации нарушения, а сложная ситуация находится под особым контролем руководства двух компаний.

«После восстановления персоналом МЭС Урала высоковольтной линии электропередачи 500 кВ специалисты компании "Россети Урал" приступят к работам на ВЛ 35 кВ "Районная-Синегорск" для восстановления нормальной схемы электроснабжения. Энергетики обладают необходимыми силами и средствами, чтобы максимально оперативно вернуть свет в дома жителей», — заявили представители «Россетей».

Напомним, 31 декабря в 80 километрах от Нижнего Тагила, в деревнях Серебрянке, Верхней Ослянке и Заречной, случился блэкаут. Отключение электроэнергии произошло в районе 18 часов. Как рассказали местные жители, в единой диспетчерской службе им предложили временное размещение, не смогли пояснить причину отключения и уточнить, когда авария будет ликвидирована. В «МРСК Урала» объяснили, что 31 декабря из-за сильного снегопада и усиления ветра произошло технологическое нарушение на линии электропередачи 10 кВ, в результате без электроснабжения остались жители населённых пунктов Серебрянка, Верхняя Ослянка и Заречная. Из-за высокого снежного покрова применение спецтехники было невозможно. Участок, на котором было зафиксировано повреждение, находился в горной местности.