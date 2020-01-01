Три деревни под Нижним Тагилом встретили Новый год без электричества

В 80 километрах от Нижнего Тагила, в деревнях Серебрянке, Верхней Ослянке и Заречной, 31 декабря случился блэкаут. Отключение электроэнергии произошло в районе 18 часов. Как рассказали местные жители, в единой диспетчерской службе им предложили временное размещение, не смогли пояснить причину отключения и уточнить, когда авария будет ликвидирована.

«Встречали Новый год как в Средневековье — при свечах, в остывающих домах. Обращение президента Владимира Владимировича Путина к народу не посмотрели», — рассказал житель Серебрянки.

Подача электроэнергии была восстановлена только в 2 часа ночи 1 января.

Получить оперативный комментарий ОАО «МРСК Урала», осуществляющего подачу электроэнергии в сельские территории, не удалось.