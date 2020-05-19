Под Нижним Тагилом охотники ради забавы расстреляли изоляторы ЛЭП

В районе посёлка Черноисточинск неизвестные охотники с помощью огнестрельного оружия испортили опоры и гирлянды изоляторов линии электропередачи 110 кВ. Следы преступления в виде стреляных гильз обнаружили специалисты компании «Россети Урал» во время планового обхода. Оперативные ремонтные работы позволили предотвратить аварийное отключение линии и нарушение электроснабжения около 4000 жителей посёлков Уралец, Висим, Висимо-Уткинск, деревень Усть-Утка, Харёнки, Захаровка и других небольших населённых пунктов, а также 22 социально значимых объектов, в числе которых котельная, скважины водоснабжения и канализационно-насосные станции.

Как рассказали АН «Между строк» в пресс-службе компании, это не первый случай, когда объекты ЛЭП становятся мишенью для развлечений охотников.

«Специалисты энергокомпании отмечают, что “охота на изоляторы” на воздушных линиях электропередачи носит выраженный сезонный характер. С целью недопущения подобных действий энергетики обращаются к руководителям охотничьих обществ с просьбой организовать разъяснительную работу. Любое незаконное вмешательство в работу электросетевого комплекса представляет угрозу общественной безопасности и может привести к трагедии», — говорят в ресурсоснабжающей организации.

По данному инциденту энергетики обратились в правоохранительные органы для установления виновников и дальнейшего привлечения их к административной и уголовной ответственности по ст. 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Данная статья предусматривает в качестве наказания штраф в размере до 500 тысяч рублей либо лишение свободы на срок до 3 лет. При этом не делается различия, с какой целью было повреждено электрооборудование — из корыстных побуждений или из хулиганства.