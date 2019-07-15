Происшествия

«Пытался выкопать резервную шестисотку». Сотрудники «Водоканала-НТ» поймали с поличным охотника за трубами

15.07.2019 15:01
«Пытался выкопать резервную шестисотку». Сотрудники «Водоканала-НТ» поймали с поличным охотника за трубами

Сотрудники «Водоканала-НТ» сегодня, 15 июля, поймали с поличным водителя экскаватора, который пытался выкопать резервную канализационную трубу диаметром 600 мм в районе Лебяжки. О работе техники на земельном участке около 9:00 в диспетчерскую службу предприятия сообщили жители близлежащего дома. Специалисты «Водоканала» сразу выехали на место. Водитель экскаватора попытался скрыться, но сотрудники предприятия его догнали. На видео, которое имеется в распоряжении АН «Между строк», мужчина по имени Сергей, управлявший техникой, объясняет, что работал по найму.

«Я по найму обычно работаю. Позвонили приехал. Место показали. Моё дело маленькое», оправдывается Сергей. 

Сейчас начальник отдела безопасности «Водоканала-НТ» Юрий Алышев ждёт приезда специальной группы из полиции, которая и займётся расследованием дела о попытке кражи трубы.  

«Сначала здесь специально сделали надрез, чтобы посмотреть, пустая труба или нет, отметил Юрий Алышев. Сейчас труба не задействована, но если что-то случится с основной трубой, то необходимо будет подключать эту как резервную. Если не на что переключать станет, то девать это всё будет некуда, для города наступят печальные последствия с точки зрения экологии».

В июне неизвестные пытались достать из земли водовод диаметром 500 мм в Дзержинском районе. Труба оказалась действующей, после того как из неё хлынул поток воды, преступники разбежались. Из-за повреждения водовода дома на Вагонке и в посёлке Сухоложском остались на некоторое время без холодной воды. Пришлось задействовать резервную трубу.

По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», заявление от «Водоканала» принято, будет проведена проверка и по её итогам принято процессуальное решение.

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