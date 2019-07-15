«Пытался выкопать резервную шестисотку». Сотрудники «Водоканала-НТ» поймали с поличным охотника за трубами

Сотрудники «Водоканала-НТ» сегодня, 15 июля, поймали с поличным водителя экскаватора, который пытался выкопать резервную канализационную трубу диаметром 600 мм в районе Лебяжки. О работе техники на земельном участке около 9:00 в диспетчерскую службу предприятия сообщили жители близлежащего дома. Специалисты «Водоканала» сразу выехали на место. Водитель экскаватора попытался скрыться, но сотрудники предприятия его догнали. На видео, которое имеется в распоряжении АН «Между строк», мужчина по имени Сергей, управлявший техникой, объясняет, что работал по найму.

«Я по найму обычно работаю. Позвонили — приехал. Место показали. Моё дело маленькое», — оправдывается Сергей.

Сейчас начальник отдела безопасности «Водоканала-НТ» Юрий Алышев ждёт приезда специальной группы из полиции, которая и займётся расследованием дела о попытке кражи трубы.

«Сначала здесь специально сделали надрез, чтобы посмотреть, пустая труба или нет, — отметил Юрий Алышев. — Сейчас труба не задействована, но если что-то случится с основной трубой, то необходимо будет подключать эту как резервную. Если не на что переключать станет, то девать это всё будет некуда, для города наступят печальные последствия с точки зрения экологии».

В июне неизвестные пытались достать из земли водовод диаметром 500 мм в Дзержинском районе. Труба оказалась действующей, после того как из неё хлынул поток воды, преступники разбежались. Из-за повреждения водовода дома на Вагонке и в посёлке Сухоложском остались на некоторое время без холодной воды. Пришлось задействовать резервную трубу.

По данным пресс-группы МУ МВД «Нижнетагильское», заявление от «Водоканала» принято, будет проведена проверка и по её итогам принято процессуальное решение.